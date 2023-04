Jüngste Tochter von Lionel Richie hat geheiratet

Die jüngste Tochter von US-Sänger Lionel Richie, Sofia Richie, hat geheiratet. Die 24-Jährige gab am Wochenende in Südfrankreich dem Musik-Unternehmer Elliot Grainge das Jawort, wie sie per Instagram mitteilte. Das Paar hatte sich im April 2022 verlobt.

Schwester Nicole Richie teilte ein Bild, das sie und Sofia im weißen Hochzeitskleid zeigt, und kommentierte: “Ich liebe dich mehr als alles andere.” Vater Lionel Richie (73) war mit Songs wie “Hello” und “All Night Long” weltberühmt geworden. Er war zweimal verheiratet und hat auch noch einen Sohn.

(S E R V I C E – Sofia Richie bei Instagram: http://go.apa.at/jJu70ZOC, Nicole Richie bei Instagram: http://go.apa.at/EeNe4B48)