Justin Bieber erstmals für Country-Musikpreise nominiert

Popsänger Justin Bieber (25) ist erstmals für die Auszeichnungen der US-Akademie für Country-Musik (ACM) nominiert worden. Der Kanadier habe gleich vier Gewinnchancen, teilte die ACM in der Nacht auf Freitag in Los Angeles mit. Sie stehen alle in Zusammenhang mit seinem Song “10.000 Hours”, den Bieber gemeinsam mit dem Countrypop-Duo Dan + Shay produziert hat.

Neben Bieber sind unter anderem Blake Shelton, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert und Kacey Musgraves nominiert. Die ACM-Auszeichnungen werden dieses Jahr zum 55. Mal verliehen. Die Gala findet am 5. April statt und wird von Sänger Keith Urban moderiert.