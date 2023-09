Justus Neumann rühmt die “Weisheit des Herrn Parkinson”

Der 1987 nach Tasmanien ausgewanderte Wiener Schauspieler Justus Neumann (75), seit einem Jahr an Parkinson erkrankt, kehrt im Oktober für zwei Auftritte und die Präsentation eines neuen Klangbuchs in seine Heimatstadt zurück. “Die Weisheit des Herrn Parkinson” heißt seine “dramatische Lesung” mit dem Untertitel “Die alte Ballerina oder der Tod ist ein Geigensolo aus Watte”, für die sein Sohn Julius Schwing Musik und Komposition und Hanspeter Horner die Regie beisteuern.

“Trotz Parkinson-Diagnose vor einem Jahr verbrüderte er sich mit der Krankheit und erweiterte seinen Horizont”, heißt es in der Ankündigung des Abends, der am 3. und 5. Oktober im Wiener Muth gezeigt wird. “Im ersten Teil zeigt er seinen Umgang mit Parkinson und wie er seinen Symptomen entgegenwirkt. Im zweiten Teil werden die Gedankenspiele theatralisch umgesetzt und geordnet.”

“Parkinson gibt mir die Erlaubnis wieder wie ein Kind zu spielen. Nicht mehr mein Umfeld, mein altes Bewusstsein, kontrolliert mich. Ich darf ich sein”, wird Justus Neumann zitiert. “Und was mich am meisten freut: ich komme mit meiner Angst freundschaftlich zurecht. Ich erlaube mir, dem Tod in den Hintern zu treten.” Das Stück könne “Mut machen, weil auch ich mir selbst damit Mut mache, was mir bis jetzt gelungen ist. Es sollte vielen von uns die Kraft geben, den Spieß des Lebens noch einmal umzudrehen, den eigenen Energien zu vertrauen und jeden neuen Tag mit Freude zu bejahen.”, Zitat Justus Neumann.

Die von der Stadt Wien geförderte Produktion wird von zwei neuen Büchern begleitet. Nach der Vorstellung am 5. Oktober wird das im Mandelbuch Verlag erscheinende Klangbuch “Die alte Ballerina oder Das Sterben ist ein Geigensolo aus Watte” von Justus Neumann und Julius Schwing präsentiert. Gleichzeitig erscheint im Ibera Verlag ein “Bildtextbuch” von Justus Neumann und dem Fotografen Wolfgang Kalal mit dem Titel “Die schamlos wirksame Sinnlosigkeit des letzten Tages im Leben eines Herrn Ferdinand oder Dir hätte ich glauben sollen”.

(S E R V I C E – “Die Weisheit des Herrn Parkinson”, am 3. und 5. Oktober, 19.30 Uhr, MuTh, Wien 2, Am Augartenspitz 1, Karten: 01 / 347 80 80, www.muth.at)