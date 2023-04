K-Pop-Star Moonbin im Alter von 25 Jahren gestorben

Der K-Pop-Star Moonbin ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Der südkoreanische Sänger wurde am Mittwoch leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden, wie sein Musiklabel Fantagio mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden in der Mitteilung nicht gemacht. Moonbin habe “unerwartet unsere Welt verlassen und ist zu einem Stern am Himmel geworden”, schrieb Fantagio im Onlinedienst Twitter.

Der 25-Jährige war Mitglied der Boygroup Astro und gehörte auch einer Gruppe mit dem Namen Moonbin & Sanha an. Er hatte als Tänzer und Model gearbeitet, bevor er im Jahr 2016 mit Astro debütierte.

Mehrere andere junge K-Pop-Stars waren in den vergangenen Jahren gestorben. K-Pop-Musiker werden von Agenturen meist bereits als Teenager ausgewählt und für die Karriere ausgebildet. Dabei werden sie einem harten und strikt reglementierten Training in Musik und Tanz unterzogen.