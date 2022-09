Kabarettist Mittermeier findet vegane Würste gut

Kabarettist Michael Mittermeier (56) findet vegane Weißwürste fortschrittlich. “Es ist gut, dass sich die Ernährung ändert. Ob das die vegane Weißwurst oder ein veganes “Fleisch”pflanzerl ist, es ist ein Zugewinn”, sagte er am Sonntag der dpa beim “Almauftrieb” der Prominenz im Käfer-Festzelt auf dem Oktoberfest. “Die Mischung macht’s. Ich bin Fleischesser, ich werde es nicht aufhören können, aber auch ich gehe bewusster damit um. Das ist ein erster Schritt.”

Solche Debatten sollten nicht verbissen geführt werden. Diskussionen in Schwarz und Weiß machten keinen Sinn. “Es ist gut, wenn sich was verändert.” Auf dem Oktoberfest wird traditionell massenweise Fleisch verzehrt, am beliebtesten sind die Hendl. Mittlerweile gibt es aber auch in einigen Bierzelten vegane Kost.