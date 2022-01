Kanye West will in Russland auftreten und Putin treffen

Ye - früher Kanye West - will viel Zeit in Russland verbringen

Der US-Rapper Ye, besser bekannt als Kanye West, plant eine Reise nach Moskau, um dort aufzutreten und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. “Er wird viel Zeit in dem Land verbringen”, sagte der Berater des Rappers, Ameer Sudan, dem Magazin “Billboard”. Russland werde dessen “zweite Heimat” werden. Demnach will Ye in Russland eine seiner Sonntags-Shows aufführen. Die Shows sind kirchenähnliche Konzerte mit Gospelchören.

Das Musikmagazin berichtete unter Berufung auf Sudan auch, dass Ye neue Geschäfte mit Aras Agalarow – einem aserbaidschanisch-russischen Milliardär und Geschäftsmann mit Verbindungen zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump – und dessen Sohn, dem Musiker Emin, aushandeln will. Weder Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie noch politische Spannungen zwischen den USA und Russland würden Ye abschrecken, sagte Sudan laut “Billboard”. “Kanye weiß mehr als der Durchschnittsmensch, was vor sich geht, er ist sich der Dinge sehr bewusst.” Es gehe ihm bei seinen Plänen nicht darum, sich gegen die USA zu stellen oder Konflikte zu verursachen. “Aber Ye ist Ye – er kann nicht kontrolliert werden”, sagte sein Berater.

Der Rapper veröffentlichte zuletzt im August ein zwei Stunden langes Album mit dem Titel “Donda”. Zuvor hatte Ye mit seinem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt: Im Februar reichte seine Ehefrau Kim Kardashian nach fast sieben Ehejahren die Scheidung ein. Für Aufsehen hatte West zudem im vergangenen Jahr gesorgt, als er bei der US-Präsidentschaftswahl antrat, letztlich aber kaum Stimmen erhielt. Im Oktober ließ er seinen Namen offiziell von Kanye West zu Ye ändern.