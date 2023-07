Karlsbader Filmfestival startete mit Hollywood-Star Crowe

Russel Crowe als Stargast in Karlsbad

Das tschechische Karlsbad wird für eine Woche zum Mekka für Zehntausende Filmfans. Als einer der ersten Stars traf Hollywood-Schauspieler Russell Crowe in der westböhmischen Bäderstadt ein. Bei der Eröffnungszeremonie am Freitagabend nahm der 59-Jährige den Kristallglobus für außerordentliche Verdienste um das Weltkino entgegen. Das 57. Internationale Filmfestival von Karlsbad (Karlovy Vary) endet am 8. Juli.

Diesjähriger Eröffnungsfilm ist das Historiendrama “Firebrand”, dessen Hauptdarstellerin Alicia Vikander den Preis des Festivalpräsidenten erhielt. Zu den weiteren Ehrengästen zählt der britische Schauspieler Ewan McGregor, der ebenfalls ausgezeichnet werden soll. Der 52-Jährige wird in Karlsbad das Vater-Tochter-Drama “You Sing Loud, I Sing Louder” vorstellen, in dem er neben seiner Tochter Clara McGregor zu sehen ist. Die 27-Jährige war auch vor Ort, wie die Veranstalter mitteilten.

Das Karlsbader Filmfestival, das bis 1992 abwechselnd mit seinem Moskauer Pendant stattfand, zählt zu den ältesten der Welt. Es verwandelt die Stadt im Westen Tschechiens für einige Tage in eine Partyhochburg. Im vorigen Jahr wurden mehr als 121.000 Eintrittskarten für Filmvorführungen verkauft.

(SERVICE – Internet: https://www.kviff.com/en/homepage)