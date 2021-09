Kassette mit Lennon-Song für knapp 50.000 Euro versteigert

Eine Kassette mit einem wohl unveröffentlichten Song von Ex-Beatle John Lennon ist in Kopenhagen für knapp 50.000 Euro versteigert worden. Die Kassette, auf der neben dem Song ein Interview mit Lennon und seiner Frau Yoko Ono zu hören ist, kam am Dienstag in der dänischen Hauptstadt für 370.000 Dänische Kronen (49.760 Euro) unter den Hammer, wie der Internetseite des Auktionshauses Bruun Rasmussen zu entnehmen ist.

Mehrere dänische Teenager hatten das Paar Anfang 1970 – wenige Monate vor der Trennung der Beatles – mit einem Kassettenrekorder für ihre Schülerzeitung interviewt. “Wir waren ein paar 16-jährige Hippies”, erzählte einer der Beteiligten, Karsten Hoejen, dem Sender BBC vor der Versteigerung in einem Interview. Sie hätten sich vor allem für die Friedenskampagne des Paares während des Vietnamkriegs interessiert.

Lennon und Yoko Ono gaben in der Aufnahme einen kurzen Song namens “Radio Peace” zum Besten, der ursprünglich ein Titelsong für einen Radiosender werden sollte. “Der Radiosender ist jedoch nie gestartet und der Song wurde nie veröffentlicht”, sagte Hoejen. Seines Wissens existiere das Stück nur auf der Kassette.