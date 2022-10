Katie Holmes kehrt auf New Yorker Theaterbühne zurück

Die US-Schauspielerin Katie Holmes (43) kehrt in New York auf die Theaterbühne zurück. Holmes werde eine Rolle in dem Stück “The Wanderers” übernehmen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Das Stück handelt von zwei Paaren, die vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Die Premiere ist für Anfang 2023 geplant.

Holmes, die zwischen 2006 und 2012 mit Tom Cruise verheiratet war und mit dem Schauspieler eine Tochter hat, hatte 2008 ihr Broadway-Debüt in dem Stück “All My Sons” von Arthur Miller gefeiert. Vier Jahre später war sie für das Stück “Dead Accounts” noch einmal auf die Theaterbühne in New York zurückgekehrt. Berühmt geworden war Holmes mit einer Rolle in der Fernsehserie “Dawson’s Creek”, auch in zahlreichen Filmen hat sie schon mitgespielt.