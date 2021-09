Kelly Clarkson kündigte neuen Weihnachtssong an

Acht Jahre nach ihrem ersten Weihnachtsalbum bringt US-Sängerin Kelly Clarkson ein neues Weihnachtslied heraus. Das verkündete die 39-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in einem Instagram-Video. “Ihr wisst, dass ich besessen von Weihnachten bin”, erzählte Clarkson. Die Single “Christmas Isn’t Canceled (Just You)” soll demnach am 23. September erscheinen. “Ihr werdet sie lieben”, sagte die Musikerin.

Seit Beginn ihrer Karriere hat Clarkson immer wieder auch Coverversionen berühmter Weihnachtsklassiker aufgenommen. 2013 veröffentlichte sie dann ihr eigenes Weihnachtsalbum mit dem Titel “Wrapped in Red”. Beim US-Sender NBC hatte die Sängerin zudem ihre eigene Weihnachtssendung mit dem Titel “Kelly Clarkson”s Cautionary Christmas Music Tale”. Zuletzt erschien 2020 “Under The Mistletoe”, ein Duett mit Countrysänger Brett Eldredge.