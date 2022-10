Kiefer Sutherland mag Rammstein und kommt nach Wien

Schauspieler Kiefer Sutherland (“24”) mag Rammstein, wie er der “Süddeutschen Zeitung” verriet: “Rammstein habe ich immer geliebt. Die sind so smart, so lustig, und so großartige Musiker.” In diese Fußstapfen will Sutherland gleichermaßen selbst treten, ist er mit seiner Band derzeit doch auf Europatournee. Diese führt den 55-jährigen Kanadier auch nach Österreich, wo er am Sonntag (16. Oktober) in Wien und tags darauf im Linzer Posthof zu erleben ist.

Von: APA/dpa