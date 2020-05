Kim Kardashians Modelabel offeriert jetzt auch Schutzmasken

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (39) hat sich an die Nachfrage in der Corona-Pandemie angepasst und bietet bei ihrem Unterwäsche-Label nun auch Gesichtsmasken an. Das teilte sie auf der Instagram-Seite ihrer Marke Skims mit. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung waren alle Masken ausverkauft.

Die Masken wurden im Viererpack um 25 Dollar (23,08 Euro) angepriesen.”Um die Hilfsaktionen gegen Covid-19 zu unterstützen und die Menschen an der Front zu schützen, spendet Skims 10.000 nahtlose Gesichtsmasken an unsere karitativen Partner, an die ebenfalls eine Million US-Dollar verteilt wurde”, war zudem auf der Instagram-Seite zu lesen. “Leider sind Gesichtsmasken ausverkauft, aber wir arbeiten mit unserem lokalen Partner in Los Angeles zusammen, um so schnell wie möglich mehr zu produzieren. Die nächste Charge wird nächste Woche erhältlich sein”, hieß es später.

INFO: Instagram-Post zu Gesichtsmasken/Spenden: http://dpaq.de/9LifO – Instagram-Post Masken ausverkauft: http://dpaq.de/oiS67