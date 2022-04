“Kindheitsschwarm” überraschte Jennifer Garner zum 50er

US-Schauspielerin Jennifer Garner ist kurz vor ihrem 50. Geburtstag von ihrem “Kindheitsschwarm” Donny Osmond mit einem Ständchen überrascht worden. Garner, die am Sonntag ihren runden Geburtstag feiert, postete am Samstag ein Video von der Begegnung mit dem früheren Teenieschwarm, der mit seiner Familienband Osmonds Anfang der 70er-Jahre Hits wie “Crazy Horses” und “Love Me For A Reason” hatte.

“Meine erste (Vor)Geburtstagsüberraschung war der Hammer!”, schrieb Garner auf Instagram zu einem Video, das die Schauspielerin in einem Restaurant zeigt, plötzlich taucht Osmond (64) mit einer Geburtstagstorte singend hinter ihr auf. Garner springt begeistert auf und zusammen mit dem “angebeteten Schwarm” ihrer Kindheit stimmt sie ein Duett an. Er liebe es, seine Fans zu überraschen, schrieb Osmond auf Twitter und verlinkte das Video.

Garner, die mit Ex-Ehemann Ben Affleck drei Kinder hat, ist aus der TV-Serie “Alias – Die Agentin” und durch Filme wie “30 über Nacht” und “Dallas Buyers Club” bekannt.