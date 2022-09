König Charles auf der Brust: Neue Ära in Souvenir-Geschäften

Noch dominiert die Queen an vielen Souvenirständen in London

“God save the King”: Briten und Touristen können mittlerweile auch das neue britische Staatsoberhaupt König Charles III. auf der Brust tragen. In Londoner Souvenir-Geschäften hängen bereits reihenweise T-Shirts mit dem Aufdruck “King Charles III.” und einem Foto des 73-Jährigen.

Die am 8. September verstorbene Queen Elizabeth II. ist weiterhin auf vielen Beuteln oder Kleidungsstücken zu sehen – allerdings oft in einer Gedenk-Variante, etwa mit der Zeile “Forever in our Hearts” (deutsch: “Für immer in unseren Herzen”) oder ihren Lebensdaten.