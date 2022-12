Königin Margrethe II. zu Jubiläums-Gottesdienst in London

Die dänische Königin Margrethe II. hat am Sonntag als Teil der Feierlichkeiten zu ihrem 50. Thronjubiläum einen Gottesdienst in London besucht. Die 82-jährige Monarchin lächelte und winkte den Schaulustigen, als sie bei der dänischen St.-Katharine’s-Kirche im Londoner Stadtteil Camden eintraf. Margrethe hatte den Thron nach dem Tod ihres Vaters Frederik IX. am 14. Jänner 1972 geerbt. Zu ihrem Königreich zählen neben dem EU-Land Dänemark auch Grönland und die Färöer-Inseln.

Die Feierlichkeiten zum Gold-Jubiläum mussten mehrmals verschoben werden. Zunächst machte der dänischen Königin die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung, dann starb die britische Königin Queen Elizabeth II. im September. Aus Gründen der Pietät wurde die Feier ein weiteres Mal verlegt. Mitte November war es dann soweit. Margrethe ließ sich in Kopenhagen von Tausenden feiern.