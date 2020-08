Kourtney Karadashian deckt Tisch mit Gmundner Keramik

Der Reality-Show-Star Kourtney Kardashian hat offenbar Gefallen an Gmundner Keramik gefunden. Wie die Amerikanerin via Instagram ihren Followern zeigt, deckt sie mit den Dekoren “Grüngeflammt”, “grüner Rand” und “Streublume” der oberösterreichischen Manufaktur auf, freute sich das Keramikwerk in einer Aussendung.

Sowohl in der Früh als auch zu Mittag kommen die handbemalten Teller und Schüsseln vom Traunsee nun in Arizona, wo sie sich derzeit aufhält, auf den Tisch. Bilder davon hat Kardashian auf ihren Instagram-Account gestellt.