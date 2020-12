Kourtney Kardashian gibt Filmdebüt

Filmdebüt für Kourtney Kardashian: Sie werde in der Neuauflage des Films “Eine wie keine” mitspielen, teilte die 41-Jährige in der Nacht zum Mittwoch via Instagram mit. Das Produktionsteam des Films bestätigte Kardashians Angaben. Kardashian ist die ältere Schwester von Kim Kardashian, gemeinsam mit dem Rest ihrer Großfamilie wurden sie in den USA über eine Reality-TV-Show berühmt.

Die Highschool-Komödie “Eine wie keine” (“She’s All That”) war 1999 mit Freddie Prinze Jr. und Rachael Leigh Cook in den Hauptrollen weltweit erfolgreich gewesen. Die Neuauflage soll “He’s All That” heißen. Wann der Film herauskommen könnte, war noch nicht klar.