Krebserkrankung von Sohn lehrte Michael Buble “Dankbarkeit”

Der Sänger verlor das Interesse am Erfolg

Der kanadische Sänger Michael Buble hat nach eigenen Worten durch die Krebserkrankung seines Sohnes das Interesse am Erfolg verloren. “Auf einmal habe ich erkannt, dass alles andere bedeutungslos ist”, sagte der 46-Jährige im Gespräch mit dem Magazin “Bunte”. “All die verkauften Alben, all die Preise, was die Medien über mich denken – es hatte alles keinen Wert mehr für mich.” 2016 war bei Bubles damals dreijährigem Sohn Noah Krebs diagnostiziert worden.

“Die Erfahrung lehrte mich, voller Dankbarkeit im Moment zu leben”, sagte der Musiker weiter. Er habe sich damals nicht erlaubt, sich hängen zu lassen. Mit seiner Frau, der argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato, hat Buble insgesamt drei Kinder: Noah (8), Elias (5) und Vida (3).