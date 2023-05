Krönungshymne von Andrew Lloyd Webber an Kirchen verteilt

Eine neue Hymne des britischen Starkomponisten Andrew Lloyd Webber wird nach der Krönung von König Charles III. auch in zahlreichen Kirchen im Land zu hören sein. Die Partitur sei an 6.000 Kirchen verteilt worden, damit sie “Make A Joyful Noise” (Deutsch etwa: Macht fröhlichen Lärm) bei ihren Gottesdiensten spielen können, meldete die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht auf Sonntag.

Lloyd Webber (“Cats”) hatte das Lied extra für die Zeremonie am Samstag komponiert, wo es nach der Krönung von Charles und Königin Camilla in der Westminster Abbey uraufgeführt wurde. Die Komposition sei ein “Gegenmittel” nach dem Krebstod seines Sohns vor wenigen Wochen gewesen, hatte Lloyd Webber dem TV-Sender Channel 4 gesagt.