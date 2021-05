Kunstsammlung von Promi-Friseur Udo Walz wird versteigert

Sieben Monate nach dem Tod von Udo Walz sollen knapp 200 Stücke aus der Kunstsammlung des Berliner Promi-Friseurs versteigert werden. “Ich muss mich ein bisschen befreien und durchatmen”, sagte Witwer Carsten Thamm-Walz der “Bild”-Zeitung. Unter den Stücken sind etwa eine Porzellan-Skulptur des US-Künstlers Jeff Koons und eine Figur des spanischen Künstlers Salvador Dalí. Termin für die Auktion ist der 19. Juni. Ein Teil der Erlöse soll an ein Kinderhospiz gehen.

“Die Sachen erinnern mich jeden Tag an Udo und es macht mich natürlich sehr traurig, dass er nicht mehr da ist”.so Thamm-Walz. Aber er müsse auch seinen Haushalt verkleinern: “Es ist alles so viel gewesen.” “Die Sachen, die ich am meisten mit Udo verbinde, behalte ich”, sagte Thamm-Walz der “Bild” weiter.

Udo Walz war im November 2020 im Alter von 76 Jahren nach einem Diabetes-Schock gestorben. Der Friseur hat in seiner langen Karriere vielen prominenten Frauen die Haare frisiert, von Schauspielerin Romy Schneider bis zu deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.