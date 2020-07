Kutschfahrt des Königspaars am “Prinsjesdag” fällt aus

Zehntausende säumen normalerweise in Den Haag die Straßen, wenn das Königspaar nach der Thronrede zur Eröffnung des parlamentarischen Jahrs in der gläsernen Kutsche durch die Stadt fährt. Wegen der Corona-Krise wird der traditionelle “Prinsjesdag” dieses Jahr jedoch ohne Publikum in stark abgespeckter Form und ohne Kutschfahrt stattfinden, teilte die niederländische Regierung am Dienstag mit.

Die Öffentlichkeit werde aufgerufen, die Zeremonie am 15. September im Fernsehen zu verfolgen und nicht nach Den Haag zu kommen. Auch der Auftritt von König Willem-Alexander und Königin Máxima auf dem Balkon des königlichen Palastes fällt aus.

Noch im vergangenen Jahr hatte der niederländische König seine Landsleute am “Prinsjesdag” (Tag der kleinen Prinzen) mit einem Bart überrascht – zu den Oranjes passend ein leicht rötlicher. Zwar ließ sich Willem-Alexander in den Ferien öfter ein Bärtchen stehen. Zum ersten Mal seit über einhundert Jahren hatte mit ihm aber wieder ein bärtiger König die Thronrede verlesen.