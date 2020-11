Kylie Minogue ist ein großer ABBA-Fan

Popstar Kylie Minogue lässt mit ihrer neuen Platte “Disco” den Dancefloorsound der 70er aufleben – und outet sich dabei als ABBA-Fan. Schon als Kind habe sie die Platten ihres Vaters gehört und sich für die Musik begeistert, so die 52-Jährige: “Da hat auch meine Begeisterung für ABBA angefangen.”

Und diese habe bis heute angehalten “Wenn du einen ABBA-Song nimmst und in seine Einzelteile zerlegst, würdest du ihn wieder exakt genauso zusammensetzen. […] Man kann ihn nicht mehr verbessern”, so die Sängerin in einem Interview.