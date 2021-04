Kyra Sedgwick rief aus Versehen Polizei zu Tom Cruise

Weil sie einen mysteriösen Knopf am Kaminsims von Tom Cruise ausprobieren wollte, hat US-Schauspielerin Kyra Sedgwick (“Phenomenon”) nach eigenen Worten vor Jahren für einen Polizeieinsatz bei einer Dinnerparty gesorgt. Mit anderen Stars wie Demi Moore und Bruce Willis seien Sedgwick und ihr Mann Kevin Bacon Anfang der 90er bei Cruise eingeladen gewesen, sagte die 55-Jährige am Mittwoch in der “Drew Barrymore Show”.

“Da war dieser Kaminsims und ich schaute rum und da war dieser kleine Knopf.” Sie habe sich gefragt, wozu der da wohl ist. “Daher habe ich den kleinen Knopf gedrückt, weil ich dachte, vielleicht passiert was Interessantes.” Cruise habe ihr später gesagt, dass das der Notfallknopf gewesen sei. Die Polizei sei gekommen: “Ich glaube, da waren mehr als fünf Streifenwagen”, so Sedgwick. “Ich wurde nicht nochmal eingeladen.”