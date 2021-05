Lady Gaga erhält symbolischen Schlüssel für West Hollywood

Popstar Lady Gaga (35) ist zum zehnten Jubiläum ihres Hit-Albums “Born This Way” im kalifornischen West Hollywood gefeiert worden. Die Sängerin postete am Montag in ihren sozialen Medien Fotos von der Zeremonie in der liberalen Stadt mit einem großen Homosexuellenanteil. In Regenbogenfarben war “Born This Way” in Großbuchstaben auf eine Straße gemalt. Bürgermeisterin Lindsey P. Horvath hatte dem Star am Sonntag einen symbolischen Schlüssel zu der Stadt überreicht.

Als Künstlerin und Aktivistin sei Lady Gaga zur kulturellen Ikone dieser Generation geworden, sagte Horvath. Der schwarze, schwule Prediger und Aktivist Carl Bean habe ihr Album von 2011 inspiriert, erklärte die Grammy-Preisträgerin auf Twitter. Er habe 1975, elf Jahre vor ihrer Geburt, über “Born This Way” gesungen und sich mutig für Toleranz und Freiheit eingesetzt.