Lady Gaga tritt in Donauzentrum und SCS per Livestream auf

Einer der größten Popstars der Gegenwart beehrt demnächst zwei heimische Einkaufszentren: Lady Gaga wird am 30. September sowohl im Wiener Donauzentrum (DZ) als auch in der in Niederösterreich gelegenen Shopping City Süd (SCS) konzertieren – in Form eines per Livestream übertragenen Gigs. Möglich macht das ein Exklusivauftritt der Sängerin für den international vertretenen Centerbetreiber Westfield, der auch das DZ und die SCS betreibt.

Insgesamt wird der Gaga-Auftritt mit ausgewählten Songs ihres mit Tony Bennet eingespielten neuen Duettalbums “Love For Sale” weltweit in 21 Westfield-Standorten gezeigt. Die betreffenden Einkaufstempel richten dafür spezielle Fanzonen ein, für die man nach einer Registrierung kostenlose Onlinetickets reservieren kann. Im Donauzentrum liegt die Kapazität bei rund 150 Menschen, bei der SCS – hier liegt der Fanbereich outdoor – bei unter 500 Personen. Wer keine Gratiskarte ergattert, kann sich ebenfalls anmelden und den Konzertstream zu Hause schauen.