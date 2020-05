Lady Gaga und Ariana Grande sagten als Wetterfrauen Regen an

Laut Wettervorhersage von Lady Gaga (34) und Ariana Grande (26) regnet es kräftig. Die beiden Sängerinnen traten am Mittwoch beim TV-Sender The Weather Channel als Wetterfrauen auf. “Heute gießt es in Strömen. Wir sind völlig durchnässt”, sagt Lady Gaga in dem Videoclip, mit Sonnenbrille unterm Regenschirm. Grande, aus Beverly Hills dazugeschaltet, berichtet von “sintflutartigen” Niederschlägen.

Den ganzen Sommer über werde es regnen, prophezeit die Sängerin. Am Ende des Videos sieht man, wie Helfer mit Schläuchen Wasser auf die Regenschirme spritzen.

Das Geplänkel der beiden Popstars ist ein Werbegag für ihr gemeinsames Lied mit dem Titel “Rain on Me”. Am vorigen Freitag hatten sie das dreiminütige Video zu der Single ins Netz gestellt. Bei strömendem Regen tanzen die Stars in pinken und schwarzen Latex-Outfits mit einem Backup-Ensemble vor einem düsteren, futuristischen Hintergrund.

Der Song “Rain on Me” ist die zweite Single von Lady Gagas neuem Album “Chromatica”, das am Freitag (29. Mai) auf den Markt kommen soll. Unter den Titeln sind auch gemeinsame Songs mit Elton John (“Sine From Above”) und der südkoreanischen Girlgroup Blackpink (“Sour Candy”).