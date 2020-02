Lana Del Rey muss Europatournee krankheitsbedingt absagen

US-Sängerin Lana Del Rey hat krankheitsbedingt ihre bevorstehende Europatournee abgesagt. “Es tut mir sehr leid, meine Fans so kurzfristig enttäuschen zu müssen, aber diese Krankheit erwischte mich überraschend”, erklärte die 34-Jährige in einem am Donnerstag von ihrem Tourveranstalter Live Nation verbreiteten Statement.

Der Erklärung der Sängerin zufolge hat diese ihre “Gesangstimme komplett verloren”, ihre Ärzte hätten ihr vorerst vier Wochen Ruhe verordnet. “Ich hasse es, alle im Stich zu lassen, aber ich muss nun rasch genesen.” In Österreich war kein Auftritt geplant, Lana Del Rey hätte allerdings am 2. März in Berlin und am 3. März in Köln auftreten sollen.