Legendäre Musikobjekte online zu ersteigern

Zahlreiche Erinnerungsstücke der Rockgeschichte kommen bei der Online-Auktion “A Century of Music” in den USA unter den Hammer. Darunter finden sich Objekte von Bands wie The Beatles, Van Halen und Lynyrd Skynyrd, aber auch vom legendären Woodstock-Festival. Eine Besonderheit stellt das Saxofon des früheren US-Präsidenten Bill Clinton dar. Interessierte können am 14. und 15. Juli bei Guernsey’s Auctions zuschlagen.

(S E R V I C E – www.guernseys.com)