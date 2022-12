Lena Gercke begrüßte Baby Lia

Vier Hände und viele Herzen: Mit einem Instagram-Beitrag hat Lena Gercke ihre Freude über den eigenen Nachwuchs ausgedrückt. Das Model postete am Dienstagabend ein Schwarz-Weiß-Bild von vier unterschiedlich großen Händen und begrüßte in der dazugehörenden Nachricht “Baby Lia”. Sie sei überglücklich über ihre Familie, schrieb die 34-Jährige und setzte dahinter mehrere Herz-Emojis.

Glückwünsche kamen unter anderem von Sängerin Lena Meyer-Landrut, Moderator Riccardo Simonetti und dem Instagram-Account von Gerckes Modemarke LeGer. Gercke und ihr Partner Dustin Schöne sind auch Eltern von Zoe, die im Sommer 2020 zur Welt kam. Gercke hatte 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow “Germany’s Next Topmodel” gewonnen, später moderierte sie unter anderem die Castingshow “The Voice of Germany”. In den vergangenen Monaten teilte sie immer wieder Fotos von sich mit Babybauch.