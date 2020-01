Lena Gercke verkündete Schwangerschaft auf Instagram

Model und Moderatorin Lena Gercke (31) hat mit einem Foto auf Instagram ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Sie präsentierte sich mit deutlichem Babybauch im Schnee, ein zweites Bild zeigt die erste “Germany’s Next Topmodel”-Gewinnerin mit ihrem Freund Dustin Schöne vor winterlicher Kulisse. Unter dem Foto postete Gercke 1+1=3 sowie drei rote Herzen. Auch Schöne teilte die Fotos bei Instagram.

Am Sonntag gab es als Reaktion auf die angekündigte Schwangerschaft bereits tausende Glückwünsche, auch von Prominenten. Für Lena Gercke wird es das erste Kind. Die 31-Jährige moderierte zuletzt unter anderem die Castingshow “The Voice of Germany”. Zudem hat sie als Designerin eine eigene Modemarke aufgebaut. Gercke wuchs im niedersächsischen Cloppenburg auf und gewann 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow GNTM. In der Vergangenheit war sie unter anderem mit dem Fußballer Sami Khedira liiert.

INFO: Post von Gercke auf Instagram: http://go.apa.at/PH81r21P