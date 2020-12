Lena Hoschek eröffnete Flagship Store in Kitzbühel

Die österreichische Modemacherin Lena Hoschek will nun auch im Westen Österreichs mitmischen: Am Mittwoch hat sie neben den bereits bestehenden Geschäften in Wien und Graz ihren dritten Flagship Store in Kitzbühel in Tirol eröffnet. Auf rund 170 Quadratmetern kann nun in der Geschäftspassage des “Alten Gericht” das Sortiment von Hoschek probiert und gekauft werden.

“Kitzbühel war immer schon ein Ort, an dem ich mich besonders wohl gefühlt habe”, begründete Hoschek die Auswahl des Standortes in einer Aussendung. Es erfülle sie mit “besonderer Freude, einen Store in Tirol zu eröffnen”, meinte sie.

Besonderes Augenmerk legt man in Kitzbühel auf die Pret-a-porter-Kollektion. Zudem soll es Limited Editions geben, die nur in der Gamsstadt zu haben sein werden. Nicht fehlen wird natürlich das Trachtenlabel “Lena Hoschek Tradition” und auch Abendroben gehören zum Sortiment.

Das Modelabel Lena Hoschek besteht nun seit 15 Jahren. Ihr erstes Geschäft eröffnete die 39-Jährige 2005 in der Grazer Innenstadt.