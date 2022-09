Lena Meyer-Landrut: “Spätsommer ja, Herbst nein danke”

Popsängerin Lena Meyer-Landrut (31, “Satellite”) sieht dem Beginn der kalten Jahreszeit mit gemischten Gefühlen entgegen. “Es gibt einen guten und schlechten Herbst. Einen grauen, zwölf Grad angeregneten Herbst braucht wirklich keiner. Aber einen herrlichen, 15 bis 16 Grad Herbst mit blauem Himmel und rot-gelben Blättern wünschen wir uns doch alle”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. “Spätsommer ja, Herbst nein danke.”

Sie selbst sei kein großer Fan von Übergangsjacken oder Jacken generell, so Meyer-Landrut. Stattdessen möge sie Windbreaker oder Hemdjacken. “Ansonsten habe ich meist einen Mantel, den ich den ganzen Winter über anziehe. Den mag ich gerne, darin fühle ich mich wohl.” Die Musikerin stellte am Freitag bei der “About You Fashion Week” in Mailand die Herbst- und Winterkollektion ihres Modelabels “a lot less” vor.