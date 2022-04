Leni Klum knutscht auf Festival hemmungslos rum – VIDEO

Palm Springs – In Palm Springs in Kalifornien ging am Wochenende das Coachella-Festival über die Bühne. Es ist das Festival-Ereignis der Superlative. Wilde Partys und Konzerte zogen auch viele Promis an.

Auch Leni Klum (17) – die Tochter von Heidi Klum – war mit ihrem Freund Aris Rachevsky (19) zum Feiern da. Und die beiden Turteltauben gingen dabei richtig ab.

Zur Musik von Flume tanzen die beiden eng aneinander und knutschten heftig rum.

Die “Mini-Klum”, wie sie von Boulevard-Zeitungen genannt wird, geht damit ganz offen um. Das Video hat sie in ihrer Instagram-Story mit dem Spruch „Crazy in Love“ – also „verrückt verliebt“ gepostet.