Leni Klum präsentiert Onlinehändler-Kollektion in Berlin

Schon seit einiger Zeit bewegt sich Leni Klum in der Modewelt – nun ist die Tochter von Topmodel Heidi Klum auch auf der diesjährigen Berliner Modewoche aufgetreten. Am Sonntag stellte die 17-Jährige im Kraftwerk eine Kollektion vor, an der sie nach Angaben des Onlinehändlers About You mitgearbeitet hat.

Und, was gab es da zu sehen? Unter anderem weite Jeansjacken und Latzhose. Andere Frauen trugen auf dem weißen Laufsteg bauchfreie Pullover und grüne Hosen. Bereits am Samstagabend war Leni Klum im Berliner Kraftwerk aufgetreten. Auch Musiker Bill Kaulitz (32) war dabei – sein Bruder Tom ist mit Heidi verheiratet. Auf dem Laufsteg hatte Leni sogar Unterstützung: In der Show liefen nach Angaben des Veranstalters mehrere Freundinnen aus den USA mit. Ende vergangenen Jahres war sie erstmals mit ihrer Mutter in der deutschen “Vogue” zu sehen gewesen, im Jänner folgte dann ein Video auf der Berliner Modewoche.