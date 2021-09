Leonardo DiCaprio investiert in Laborfleisch-Unternehmen

Hollywoodstar Leonardo DiCaprio investiert in zwei Unternehmen, die Fleisch im Labor produzieren. Wie die beiden Startups am Mittwoch mitteilten, kaufte der US-Schauspieler Anteile der israelischen Firma Aleph Farms und der niederländischen Firma Mosa Meat, die im Labor Rindfleisch aus Zellen von Kühen herstellen – ohne die Tiere dafür zu schlachten. Der Oscar-Preisträger will demnach auch als Berater für die Unternehmen tätig werden.

“Einer der wirkungsvollsten Wege im Kampf gegen die Klimakrise ist, unser Lebensmittelsystem zu verändern”, erklärte DiCaprio in einer Mitteilung der beiden Unternehmen. “Mosa Meat und Aleph Farms bieten neue Möglichkeiten, die weltweite Nachfrage nach Rindfleisch zu stillen und gleichzeitig eines der drängendsten Probleme der momentanen industriellen Rindfleisch-Produktion zu beheben.”

DiCaprio engagiert sich schon seit langer Zeit für Umwelt- und Klimaschutz. Der “Titanic”-Star hat auch schon in das kalifornische Unternehmen Beyond Meat investiert, das pflanzliche Burger und Würste herstellt.

Der weltweite Fleischkonsum gilt als ein Treiber des Klimawandels – vor allem wegen des enormen Flächenverbrauchs für die Massentierhaltung und der damit verbundenen Emissionen, unter anderem von Methan. Künstlich erzeugtes Fleisch aus dem Labor, auch In-vitro-Fleisch genannt, soll hier nach Angaben der Befürworter Abhilfe schaffen.