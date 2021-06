Lily Collins spielt in Film die Spielzeugfigur Polly Pocket

Schauspielerin Lily Collins schlüpft in einem neuen Film in die Rolle der winzigen Kinderspielzeugfigur Polly Pocket. “Ich kann es kaum erwarten, in diese Pastellwelt einzutauchen”, schrieb die 32-jährige Britin auf Instagram. Mit dem Projekt, an dem sie auch als Produzentin mitwirkt, erfülle sie sich einen Traum. Regie soll demnach Schauspielerin Lena Dunham (“Girls”) führen, die auch das Drehbuch schreibt.

Von: APA/dpa