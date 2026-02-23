Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Ärzte gaben kein Einverständnis

Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich

Montag, 23. Februar 2026 | 08:13 Uhr
Lindsey Vonns Schwester dreht heimliches Video über Italiens Krankenhaus-Ärzte
instagram/kar_inthegarage
Schriftgröße

Von: idr

Treviso – Was als augenzwinkernder Instagram-Post begann, hat eine Diskussion ausgelöst, die weit über Olympia hinausgeht. Im Mittelpunkt: Lindsey Vonns Schwester Karin, ein Krankenhaus in Treviso und die Frage, was eigentlich erlaubt ist, wenn die Kamera läuft.

Lindsey Vonn war nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Winterspielen ins Ca‘ Foncello Krankenhaus in Treviso eingeliefert worden. Während die Skilegende operiert wurde, drehte ihre Schwester Karin ein Video und postete es mit dem Kommentar: „Löscht eure Dating-Apps! Geht in die Notaufnahme in Italien!“ Zu sehen: Ärzte und Krankenpfleger des Hauses, erkennbar, ungefragt, vor über 75.000 Followern. Die Reaktionen reichten von Lachen bis zu echter Kritik, denn die abgebildeten Mitarbeiter hatten dem Auftritt nie zugestimmt.

Italiens Ärzteschaft reagierte mit einer Mischung aus Schmunzeln und Stolz. Alessandro Riccardi, Präsident der Gesellschaft für Notfallmedizin, bedankte sich für die Aufmerksamkeit, betonte aber, worauf er wirklich stolz sei: die medizinische Kompetenz und das kostenlose Gesundheitssystem. „Überlasten Sie bitte nicht unsere Notaufnahme“, scherzte er. „Wir sehen uns wieder, wenn wir Sie wirklich brauchen.“ Viele Italiener nutzten den Moment, um ihren Nationalstolz zum Ausdruck zu bringen: Ein Gesundheitssystem, das jeden behandelt – unabhängig vom Kontostand.

Was bleibt, ist eine unbequeme Frage: Wäre die Reaktion dieselbe gewesen, hätte ein Mann heimlich Videos von Ärztinnen gefilmt und sie mit dem Hinweis gepostet, Dating-Apps zu löschen?

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
80
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
64
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Rabensteiner unterstützt Petition
Kommentare
42
Rabensteiner unterstützt Petition
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
26
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Trump verhängt per Dekret weltweiten Zoll von zehn Prozent
Kommentare
21
Trump verhängt per Dekret weltweiten Zoll von zehn Prozent
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 