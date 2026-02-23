Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich

Von: idr

Treviso – Was als augenzwinkernder Instagram-Post begann, hat eine Diskussion ausgelöst, die weit über Olympia hinausgeht. Im Mittelpunkt: Lindsey Vonns Schwester Karin, ein Krankenhaus in Treviso und die Frage, was eigentlich erlaubt ist, wenn die Kamera läuft.

Lindsey Vonn war nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Winterspielen ins Ca‘ Foncello Krankenhaus in Treviso eingeliefert worden. Während die Skilegende operiert wurde, drehte ihre Schwester Karin ein Video und postete es mit dem Kommentar: „Löscht eure Dating-Apps! Geht in die Notaufnahme in Italien!“ Zu sehen: Ärzte und Krankenpfleger des Hauses, erkennbar, ungefragt, vor über 75.000 Followern. Die Reaktionen reichten von Lachen bis zu echter Kritik, denn die abgebildeten Mitarbeiter hatten dem Auftritt nie zugestimmt.

Italiens Ärzteschaft reagierte mit einer Mischung aus Schmunzeln und Stolz. Alessandro Riccardi, Präsident der Gesellschaft für Notfallmedizin, bedankte sich für die Aufmerksamkeit, betonte aber, worauf er wirklich stolz sei: die medizinische Kompetenz und das kostenlose Gesundheitssystem. „Überlasten Sie bitte nicht unsere Notaufnahme“, scherzte er. „Wir sehen uns wieder, wenn wir Sie wirklich brauchen.“ Viele Italiener nutzten den Moment, um ihren Nationalstolz zum Ausdruck zu bringen: Ein Gesundheitssystem, das jeden behandelt – unabhängig vom Kontostand.

Was bleibt, ist eine unbequeme Frage: Wäre die Reaktion dieselbe gewesen, hätte ein Mann heimlich Videos von Ärztinnen gefilmt und sie mit dem Hinweis gepostet, Dating-Apps zu löschen?