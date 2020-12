Lindsey Vonn und P.K. Subban haben sich getrennt

US-Skistar Lindsey Vonn und ihr Verlobter, der Eishockeystar P.K. Subban, haben sich nach drei Jahren getrennt. “Wir werden immer Freunde bleiben und uns unermesslich lieben”, hieß es in den Statements, die beide am Dienstag bei Instagram teilten. Dazu posteten sie dasselbe Foto, auf dem beide zu sehen sind. Im August 2019 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Am 26. Dezember 2019, dem zweiten Jahrestag ihrer Beziehung, machte Vonn Subban einen weiteren Heiratsantrag.

Vonn (36) begann ihr Statement mit folgenden Worten: “Über die letzten drei Jahre hatten PK und ich eine unglaubliche Zeit zusammen. Er ist ein liebenswürdiger, guter Mann und jemand, vor dem ich großen Respekt habe.” Subban (31) schrieb: “Lindsey ist einer der liebenswürdigsten und fürsorglichsten Menschen, die ich kenne. Ich werde immer die Zeit in Erinnerung behalten, die wir als Paar zusammen hatten, und das viele Lachen, das wir teilten.”

Vor ihrer Beziehung mit Subban war Lindsey Vonn vier Jahre mit dem US-amerikanischen Skirennfahrer Thomas Vonn verheiratet. Das Paar trennte sich im Jahr 2011. Danach war Vonn mit Golfstar Tiger Woods liiert.