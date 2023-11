Linzer Klassik am Dom 2024 mit Netrebko, Krall, Musicalhits

Die Linzer Reihe Klassik am Dom wartet 2024 erstmals mit Opernstar Anna Netrebko auf. Die Sopranistin kommt am 23. August gemeinsam mit ihrem Mann, Tenor Yusif Eyvazov, und dem Symphonieorchester der Volksoper Wien nach Linz. Diana Krall, Pizzera und Jaus sowie ein Abend mit Musicalhits, dargeboten von aktuellen Größen des Genres, sind die weiteren Termine, die von den Veranstaltern am Mittwoch angekündigt wurden.

Jazz-Ikone Diana Krall, die bereits 2016 das Publikum vor dem Mariendom begeisterte, eröffnet die Saison am 11. Juli. Tags darauf bringen Pizzera und Jaus ihr aktuelles Programm “Comedian Rhapsody” auf den Domplatz.

Musicalfans sollten sich den 26. Juli im Kalender notieren, denn in “Tonight” werden die “schönsten Musicalhits aller Zeiten” von aktuellen Könnerinnen und Könnern ihres Fachs präsentiert. Publikumsliebling Mark Seibert, der gebürtige Braunauer Lukas Perman, der Linzer Musicalstar Daniela Dett, Ana Milva Gomes, Roberta Valentini, Nienke Latten, Drew Sarich und Riccardo Greco bringen Songs aus “Cats” über “Les Miserables” und “Elisabeth” bis “I am from Austria” auf die Bühne.

