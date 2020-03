Lionel Richie überlegt Neuauflage von “We Are The World”

"Die Message ist so klar", so Richie

Der US-amerikanische Popsänger Lionel Richie denkt wegen der Coronakrise darüber nach, seinen Hit “We Are The World” wieder aufzulegen. Vor zwei Wochen habe er es noch abgelehnt, etwas mit dem Song zu machen, sagte der 70-Jährige im US-Magazin “People”. Auch wenn sich die Veröffentlichung zum 35. Mal jährt, sei es nicht die Zeit, Platten zu verkaufen. “Doch die Message ist so klar”, sagte Richie.

Er habe versucht, einen anderen Song zu schreiben – doch ihm kamen immer wieder diese Worte in den Kopf. 1985 hatte der von Lionel Richie und Michael Jackson geschriebene und von Quincy Jones produzierte Song mehr als 50 Millionen Dollar für einen Afrika-Hilfsfonds eingebracht. 2010 hatten Stars wie Barbra Streisand, Celine Dion, Kanye West und Carlos Santana den Welthit neu aufgenommen. Produzent Jones hatte zuvor angekündigt, dass der Gewinn in Hilfsmaßnahmen für das vom Erdbeben zerstörte Haiti fließen soll. Zum 30. Jubiläum hatte Lionel Richie eine Neuveröffentlichung abgelehnt.