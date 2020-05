Little Richard wird auf Uni-Friedhof in Alabama beigesetzt

Der vor einer Woche gestorbene Rock’n’Roll-Pionier Little Richard soll auf einem Universitäts-Friedhof in Huntsville (US-Staat Alabama) beigesetzt werden. Die Bestattungsfeier im kleinen Familienkreis auf dem Gelände der Oakwood Universität sei für Mittwoch (20. Mai) geplant, teilte Familiensprecher David Person am Samstag mit.

Little Richard, der mit bürgerlichem Namen Richard Wayne Penniman hieß, habe als ehemaliger Student eine besondere Beziehung zu der Einrichtung gehabt, sagte Person. Ende der 1950er Jahre hatte der “Tutti Frutti”-Sänger an der traditionell schwarzen Universität für Siebenten-Tags-Adventisten Theologie studiert.

Little Richard war am 9. Mai im Alter von 87 Jahren gestorben. Er lebte zuletzt zurückgezogen im US-Staat Tennessee. Mit dem Hit “Tutti Frutti” legte er 1955 den Grundstein zum Rock’n’Roll. Weiteren Erfolg hatte er mit Songs wie “Good Golly, Miss Molly”, “Lucille”, “The Girl Can’t Help It” oder “Long Tall Sally”.