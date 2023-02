Lugner: “Fonda hat Bundespräsident fast abgebusselt”

Die Begegnung von Richard Lugners Stargast Jane Fonda mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Wiener Opernball ist laut Aussagen des Baumeisters besonders emotional gewesen. Fonda habe das Staatsoberhaupt in seiner Loge “nahezu abgebusselt”, sagte Lugner am Freitag. Er komme als früherer Grünen-Chef “den Idealen” der Umwelt- und Klima-Aktivistin Fonda sehr nahe.

“Es war mir eine Freude und Ehre, Jane Fonda am Opernball zu treffen”, schrieb Van der Bellen am Freitag auf Facebook. “Wir haben uns über unser gemeinsames Anliegen – das Engagement gegen die Klimakatastrophe, für eine lebenswerte Zukunft – unterhalten”, erzählte das Staatsoberhaupt. “Und Jane hat Recht: Wir müssen so rasch wie möglich raus aus unserer Abhängigkeit von fossilen Energien!”

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben ihr Anliegen auch am Opernball kundgetan. Auf dem roten Teppich vor der Staatsoper entrollten etwa Lena Schilling und Daniel Shams ein Banner mit der Aufschrift “Ihr tanzt, wir brennen”. Dabei wurden sie von Schauspieler Michael Ostrowski unterstützt. Schilling und Shams wiesen nach eigenen Angaben “auf die übergroße Schuld der Reichen und Mächtigen an der Klimakrise” hin, wie es in einer Aussendung von “System Change not Climate Change” hieß. Auch auf der Feststiege wurden von Protestierenden Plakate entrollt. Beim Opernring versuchten Demonstranten, ein Sperrgitter zu durchbrechen, was verhindert wurde. Laut Polizei gab es an dem Abend insgesamt vier Anzeigen wegen Ordnungsstörung.

Jane Fonda hatte sich aber nicht nur mit dem Bundespräsidenten, sondern auch mit der Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) angeregt unterhalten, so Lugner. Generell habe sich Fonda fasziniert von ihrem Besuch in der Oper gezeigt. “Sie hat so einen Ball noch nie erlebt und einfach zwei Stunden lang nur das Ballgeschehen beobachtet”, sagte Lugner. Viele Konversationen zwischen Fonda und Lugner selbst habe es deshalb nicht gegeben: “Sie war so fasziniert vom Geschehen, dass es nur wenige Gespräche gab”, sagte Lugner der APA. Besucherinnen und Besuchern, die ihr zugewunken hätten, habe sie aber freundlich gegrüßt.

Das Rahmenprogramm, der Besuch einiger Wiener Museen, habe Fonda ebenfalls besonders gut gefallen. “Sie meinte, dass es so etwas auf der ganzen Welt nicht gibt”, so Lugner. Herausgestochen sei für Fonda speziell der Abstecher in das Schneekugel-Museum.

Fondas Rückflug nach New York war für Freitagfrüh angesetzt, weshalb sie entsprechend dem Vertrag mit dem Baumeister, den Opernball pünktlich um Mitternacht verlassen hat. Da Lugner selbst noch länger als sein Gast in der Oper war, begleitete er Fonda am Freitag nicht persönlich zum Flughafen.