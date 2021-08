Madonna bringt Neuauflagen ihrer Alben heraus

Gemeinsam mit dem Musik-Konzern Warner Music Group will die US-Sängerin Madonna ihre bisherigen Alben noch einmal herausbringen. Ab dem nächsten Jahr zum 40. Jubiläum ihrer Debütsingles “Everybody” und “Burning Up” aus dem Jahr 1982 werde Madonna “persönlich ausgiebige Luxus-Ausgaben ihrer wichtigsten Alben kuratieren”, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Montag – dem 63. Geburtstag der Musikerin.

Die mit Hits wie “Like a Virgin” oder “Material Girl” weltberühmt gewordene Sängerin hatte die ersten 25 Jahre ihrer Karriere mit Warner Music zusammengearbeitet, hatte das Label dann aber 2007 vorübergehend verlassen.