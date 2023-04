“Mandalorian”-Star Pascal brauchte einst “Geld für Essen”

US-Schauspielerin Sarah Paulson (48, “American Horror Story”) hat erzählt, wie sie ihrem alten Freund und Schauspielkollegen Pedro Pascal (48) einst ausgeholfen hat. “Es gab Zeiten, in denen ich ihm meine Tagespauschale, von einem Job, an dem ich arbeitete, gab, damit er Geld für Essen hatte”, sagte sie dem Männermagazin “Esquire” in einem Porträt über Pascal.

Paulson und Pascal freundeten sich schon in den 90ern in New York an. Pascal, der mit den Fernsehserien “Narcos”, “The Mandalorian” und “The Last of Us” inzwischen große Bekanntheit erlangt hat, kämpfte nach eigenen Angaben zu Beginn der 2000er noch um Jobs. “Ich bin so viele Tode gestorben”, sagte der in Chile geborene Schauspieler über diese Zeit. Paulson sieht in ihrem alten Freund einen großen Filmstar. “Man will einfach, dass er Erfolg hat.”