Mangelnder Versicherungsschutz: Yes sagen Tournee ab

Die britische Prog-Rock-Band Yes wollte nach der Pandemie auf große Europa-Tournee gehen. Nun wurden alle Termine abgesagt, davon betroffen ist auch ein für kommenden Montag in der Wiener Arena angesetzt gewesenes Österreich-Gastspiel. Der Grund: Es mangle an ausreichendem Versicherungsschutz, ließ die Gruppe wissen. 2024 will man die Auftritte nachholen.

Yes hätten mit ihrem Management alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um einen Versicherungsschutz für die Tour im Falle eines durch Covid bedingten Ausfalles oder einer Kriegshandlung zu erhalten. Derartige Versicherungen seien vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und vor der Pandemie kein Problem gewesen, hieß es in der Yes-Stellungnahme.

Auf ihrer Tour wollten Yes neben ihren Klassikern auch das Album “Relayer” aus dem Jahr 1974 in seiner Gesamtheit auf die Bühne bringen. Die Show sollte zwei Sets mit voller Produktion und einer hochauflösenden Videowand umfassen. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, hieß es auf der Arena-Webseite.

INFO: Statement der Band: https://go.apa.at/ujLZMH0F