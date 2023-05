Manilow bringt Comedian-Harmonists-Musical zum Broadway

Das von Barry Manilow (79) mitgeschriebene Musical “Harmony” über die Geschichte der Comedian Harmonists kommt doch noch an den New Yorker Broadway. Im Herbst solle das Stück Premiere feiern, berichtete die “New York Times” am Dienstag unter Berufung auf die Autoren.

Manilow, der mit Songs wie “Mandy” oder “Can’t Smile Without You” weltberühmt und am Wochenende auch mit einem Konzert in der renommierten Carnegie Hall geehrt wurde, arbeitet gemeinsam mit Autor Bruce Sussman bereits seit rund 30 Jahren an dem Musical. 1997 wurde es in Kalifornien erstmals aufgeführt, später auch in Atlanta und Los Angeles – aber nach New York schaffte es das Stück erst im vergangenen Jahr und zunächst auch nur in ein kleineres Theater, wo es allerdings gute Kritiken bekam.

“Harmony: A New Musical” erzählt die Geschichte der legendären deutschen Vokalgruppe Comedian Harmonists. Es beginnt mit einem Auftritt der sechs Mitglieder in der New Yorker Carnegie Hall 1933, geht dann zurück und erzählt die Geschichte des A-cappella-Ensembles von der Entstehung in den 1920er-Jahren an.