Mann nach Einbruchsversuch bei Taylor Swift festgenommen

Die US-Popsängerin Taylor Swift hat erneut ungebetenen Besuch bekommen: Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Stalker fest, der versucht hatte, in das New Yorker Apartment des Popstars einzudringen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Wo sich die Sängerin während des Vorfalls aufhielt, der sich bereits am Samstag ereignete, blieb unklar. Der 52-Jährige hatte laut einem Bericht der “New York Daily News” in den vergangenen sechs Monaten mindestens fünf Mal bei Swift geläutet.

Die 31-Jährige hatte schon mehrfach Probleme mit Eindringlingen: Zuletzt wurde im Juli 2019 nahe einem Haus der Musikerin im US-Bundesstaat Rhode Island ein Mann mit Einbruchswerkzeug festgenommen. Im März 2019 war zudem ein hartnäckiger Stalker der Sängerin nach einem erneuten Einbruch in ihrer New Yorker Wohnung festgenommen worden. Der 23-Jährige war bereits im Jahr zuvor bei Swift eingebrochen.

Die Sängerin wurde vor kurzem für ihr Album “Folklore” als erste Frau zum dritten Mal mit dem Grammy für die beste Platte des Jahres ausgezeichnet.