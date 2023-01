Maresa Hörbiger erhält “Special Golden Arrow” für Lebenswerk

Maresa Hörbiger wurde am Sonntag 78 Jahre alt

Die Schauspielerin Maresa Hörbiger ist am Sonntagabend im Rahmen des Wirtschafts- und Politiktreffens “Wiener Kongress com.sult 2023” mit dem “Special Golden Arrow” für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der Preis geht alljährlich an “Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen für herausragende Leistungen oder deren Lebenswerk”, heißt es seitens der Veranstalter. Maresa Hörbiger wurde am gestrigen Sonntag 78 Jahre alt.

Die über Jahrzehnte u.a. am Wiener Burgtheater tätige jüngste Tochter von Paula Wessely und Attila Hörbiger habe “nicht nur als Schauspielerin Großes geleistet, sondern immer auch zu einer fairen, demokratischen und offenen Gesellschaft beizutragen versucht. Sie war außerdem stets bemüht, alle ihre Kenntnisse und Erfahrungen an die nächste Generation weiterzugeben”, so der frühere Bundespräsident Heinz Fischer, der bei der Gala die Laudatio auf Hörbiger gehalten hat.