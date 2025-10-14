Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Maria Grazia Chiuri ist neue Kreativdirektorin bei Fendi
Maria Grazia Chiuri ist neue Kreativdirektorin bei Fendi

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 16:32 Uhr
APA/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
Von: apa

Die ehemalige Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri ist zur Chefdesignerin des italienischen Modehauses Fendi ernannt worden. Chiuris erste Kollektion für Herbst/Winter 2026-2027 wird im kommenden Februar in Mailand vorgestellt, gab Fendi am Dienstag bekannt. Ihre Karriere hatte die 61-jährige Chiuri bei Fendi begonnen.

“Maria Grazia Chiuri ist eine der größten kreativen Talente der heutigen Modewelt, und ich freue mich sehr, dass sie sich entschieden hat, zu Fendi zurückzukehren, um ihre Kreativität innerhalb der LVMH-Gruppe weiter auszudrücken, nachdem sie ihre mutige Modevision bei Dior geteilt hat”, sagte Bernard Arnault, Präsident und CEO des Luxuskonzerns LVMH, zu dem sowohl Fendi als auch Dior gehören.

Modehaus Fendi 1925 in Rom gegründet

Chiuri war fast zehn Jahre lang Kreativdirektorin von Dior. Sie übernimmt nun die Position von Silvia Venturini Fendi, Enkelin der Gründer des italienischen Modehauses, die seit dem Abgang des britischen Designers Kim Jones im Oktober letzten Jahres interimistisch für die Damenkollektionen verantwortlich war.

Das Modehaus Fendi wurde 1925 in Rom von den Modedesignern Edoardo Fendi und Adele Casagrande gegründet und ist bekannt für seine Pelze, Pelzaccessoires und Lederwaren. Seit 2001 gehört Fendi zur Sparte “Fashion & Leather Goods” des französischen Luxuskonzerns LVMH. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Rom, im ikonischen Palazzo della Civiltà Italiana im südlich gelegenen EUR-Viertel. Der verstorbene Designer Karl Lagerfeld prägte das Label maßgeblich in seiner Zeit als Kreativdirektor von 1965 bis 2019.

