Martina Reuter gibt im Buch “curvy me” Styling-Tipps

Die Style-Experting, Moderatorin und angehende “Dancing-Stars”-Teilnehmerin Martina Reuter ist zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres auf dem Buchmarkt aktiv geworden. In ihrem vor kurzem im ueberreuter-Verlag erschienenen Werk “curvy me” gibt sie Styling-Tipps für sogenannte Curvys. Reuter richtet sich dabei nicht ausschließlich an Frauen, auch für die Herren der Schöpfung hat sie so manchen Ratschlag auf Lager. Grundsatz: Wer Kurven hat, möge diese nicht verstecken.

“Es war mir immer schon ein Anliegen, Menschen schöner zu machen”, verrät die vor allem aus dem ORF-Frühstücksfernsehen bekannte Reuter im Vorwort. Erreichen will sie dies nicht zuletzt mit den in diesem Buch beschriebenen Tipps und Tricks. Denn oft können der Style-Expertin zufolge schon “die kleinen Dinge, die unbeachtet bleiben”, den Unterschied ausmachen “und ein Outfit noch besser wirken lassen”.

Was die Farbenwahl betrifft, rät sie – entgegen weitverbreiteter Gewohnheiten – von Schwarz ab. Dies sei langweilig, bunte Farben stünden “Curvys” besser als schlanken Damen. “Nur Mut!”, rät die Autorin in ihrem zweiten Buch nach “Meine Styling-Geheimnisse” – und das freilich über diesen Teilaspekt hinaus. Denn wer sich in seiner Kleidung wohl fühlt, tritt auch selbstbewusster auf, meint Reuter.

Neben der Auswahl richtiger Jeans, Kleider, Dessous und Bademode empfiehlt die 43-Jährige auch diverse “Accessoires für den perfekten Look” – wie (Sonnen-)Brillen, Handtaschen, Gürtel, Schals und Tücher. Ein Buch nur für Frauen? Weit gefehlt – zehn der mehr als 130 Seiten sind hilfreichen “Tipps für starke Männer” gewidmet. Bevor Martina Reuter also ihre eigenen Kurven fernsehtauglich über das Tanzparkett schwingt, können sich viele Menschen mit ihren zu Papier gebrachten Anregungen den besten Look für jede Konfektionsgröße zurechtlegen.

(S E R V I C E – Martina Reuter: “curvy me. Die besten Styling-Tipps für Curvys”, ueberreuter, 136 Seiten, 26,00 Euro)